Nouvel équipementier : La FSF recevra ses premiers lots de jeux de maillots, fin janvier

La Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB) annonce qu’elle recevra fin janvier, ses premiers lots d’équipements de la nouvelle marque Derrick Rose de la firme allemande Adidas, nous apprend l'"Aps".



Dans un communiqué, la FSBB explique avoir noué un partenariat avec cette marque, qui est ainsi devenue le nouvel équipementier du basket-ball sénégalais.



Avec cet accord, souligne-t-elle, le Sénégal devient « la première et unique fédération africaine de basket-ball, habillée par la multinationale allemande ».



Ce partenariat décidé “ suite à l’étude et l’évaluation de plusieurs options et offres », traduit « l’intérêt accordé » par cet équipementier, au basket-ball sénégalais.



La marque américaine Nike était l’équipementier de la FSF depuis 2007.