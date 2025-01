Nouvelle année 2025 : Les vœux de El Malick Ndiaye, le Président de l'Assemblée nationale Mes chers compatriotes,

En ce début d'année 2025, mes vœux les plus sincères vous accompagnent, nourris de l'espoir que notre nation continue de progresser sur le chemin d'une démocratie forte, juste et solidaire.



L'Assemblée nationale, en tant que pilier fort de notre vie démocratique, poursuivra son travail avec détermination pour garantir la justice, la transparence et promouvoir un dialogue constructif.



Mes pensées vont tout particulièrement à nos compatriotes les plus vulnérables. C'est avec conviction que je lance un appel à renforcer notre solidarité collective afin de relever ensemble les défis de notre époque.



Je tiens également à adresser un message de paix et d'espoir à toute l'Afrique et aux régions du monde en proie aux conflits, avec l'aspiration profonde de voir la réconciliation et la stabilité triompher des divisions.



À vous et à vos proches, je souhaite une année de paix, de succès et de belles réalisations, dans l'unité et l'espérance.



Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

El Malick Ndiaye

Président de l'Assemblée nationale



