Nouvelle directrice de l’hôpital Principal: Les cinq priorités du médecin général de brigade Fatou Fall

Après 42 mois à la tête de l'hôpital Principal de Dakar, le médecin-général de brigade Mame Thierno Dieng a été remplacé par le médecin-général de brigade Fatou Fall. Lors de la cérémonie d'installation, cette dernière a décliné sa feuille de route axée autour de cinq points.



Il s’agira pour elle d’améliorer la qualité d’accueil des patients de l’hôpital, de réduire les temps d’attente en caisse et les services ambulatoires, de la digitalisation, du déploiement d’un système de gestion hospitalière et du paiement mobile pour désengorger les caisses.



“Avec la digitalisation, nous comptons transformer les services de l’hôpital par le lancement d’une plateforme externe pour faciliter l’accès à l’information des services hospitaliers.



Le déploiement d’un système de gestion hospitalière pour autonomiser les procédures administratives, notamment la planification de rendez-vous et la délivrance des résultats d’analyse.



Il sera aussi question de développer des solutions de paiement alternatives, notamment mobiles pour lutter efficacement contre le désengorgement au niveau des caisses de soins externes”, énumère la toute nouvelle directrice de cet établissement sanitaire

