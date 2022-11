Nouvelle dynamique autour du président Macky : Le Mner sonne la remobilisation Les membres du comité politique d’administration du Mouvement national des enseignants républicains se sont réunis en conclave, samedi dernier à Dakar, en présence du ministre-conseiller, El Hadji Malick Luc Sarr, de la coordonnatrice nationale du Mner, Maïmouna Cissokho Khouma et des délégués des 14 régions du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Novembre 2022

Cette dernière en a profité pour inviter les représentants dudit mouvement à une détermination infaillible pour assurer une nouvelle dynamique autour du chef de l’État, Macky Sall.



Sous la houlette de Maïmouna Cissokho Khouma, la réunion du comité politique d’administration du Mouvement national des enseignants républicains a été une occasion pour la coordonnatrice d’inviter les représentants de son mouvement à une détermination «infaillible» pour, dit-elle, assurer une nouvelle dynamique autour du Président de la République, Macky Sall.



Elle a rappelé les moyens colossaux déployés par le chef de l’État pour améliorer les conditions de vie des enseignants du Sénégal. À cette occasion, les interventions ont permis d’établir avec les représentants des 14 régions, un cadre d’échanges pour mieux déterminer la place du mouvement dans le Parti de l’Alliance pour la République (Apr), mais également dans l’ancrage du système éducatif sénégalais.



C’est l’occasion saisie par les enseignants, pendant plusieurs tours d’horloge, d’exprimer leurs idées, sollicitations et surtout recommandations, pour une meilleure contribution dans le parti et dans le système éducatif. Ce, en présence du ministre-conseiller El Hadji Malick Luc Sarr.



Des questions bien prises en compte par ce dernier qui, après avoir déroulé son cours magistral à son auguste assemblée, a rassuré la coordonnatrice et ses camarades quant à la prise en charge, dans les plus brefs délais, des recommandations issues de cette rencontre.



Clôturant la réunion, la coordonnatrice nationale Maïmouna Cissokho Khouma a reçu les félicitations de tous les délégués pour le travail titanesque qu’elle est en train d’abattre à la tête du Mner, depuis sa nomination il y a juste une année

Tribune



