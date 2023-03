Nouvelle pique de Mimi Touré : cette photo montrant Macky Sall manifester contre le troisième mandat La lutte contre le troisième mandat est devenue le cheval de bataille de Aminata Touré. L’ancienne Première ministre dénie à son ex mentor, Macky Sall, la possibilité de briguer un nouveau bail à la tête du pays.

Dans sa croisade, Mimi, comme on la surnomme, n’hésite pas à sortir quelques archives. Elle a ainsi exhumé hier une photo datant de janvier 2012 où l’on aperçoit, Macky Sall, alors dans l’opposition, prendre part à un rassemblement contre un troisième mandat du Président de la République de l’époque, Abdoulaye Wade.



Sur la photo on aperçoit d’ailleurs plusieurs figures de la majorité présidentielle, Mimi Touré, évidemment en rupture de ban depuis, mais aussi Zahra Iyane Thiam, Mbaye Ndiaye ou encore Jean-Paul Dias



