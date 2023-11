Nutrition: Le Sénégal accueillera la 5ème conférence de la FANUS du 19 au 24 novembre prochain Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

La fédération Africaine des Sociétés de Nutrition (FANUS) en collaboration avec l'association de Nutrition et d'Alimentation du Sénégal (ANAS) a tenu un atelier d'informations et d'orientation à l'intention des journalistes. Cet atelier s'est déroulé en prélude de la 5ème conférence de la FANUS prévue du 19 au 24 novembre 2023 à Dakar. Selon la présidente Valérie Ndiaye, « les sociétés africaines de nutrition viendront échanger sur le plan scientifique de sujets tournant autour du thème ». Le thème central de l'évènement est: l'approche multisectorielle pour renforcer les systèmes alimentaires et atteindre les objectifs de nutrition durable en Afrique. C'est durant cet évènement hautement important que le prix de « Champion pour la nutrition en Afrique » sera décerné au Président Macky Sall pour ses réalisations pour la souveraineté alimentaire. Cette conférence vient à son heure car elle va répondre aux préoccupations relatives à la nutrition au Sénégal. Selon la chercheuse au laboratoire de l'UCAD, Adama Diouf, plus de 70 pour cent des Sénégalais ont une consommation élevée en sel. C'est ce qui est ressorti de leur étude qui a porté sur les urines même recueillies dans des ménages et dont le contenu sera vulgarisé plus-tard.



Source : https://lesoleil.sn/nutrition-le-senegal-accueille...

