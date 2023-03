"Occupation de l'espace public sans autorisation officielle: Cheikh Thiam n'a aucun papier, ni permis d'occupation, bail ou titre foncier. Cheikh Thiam affirme que son magasin situé sur la VDN a été détruit par les bulldozers. Il déclare ne pas être impliqué en politique, mais il est important de noter que Cheikh Thiam, qui a également occupé cet espace, n'a aucun papier, permis d'occupation, bail ou titre foncier. S'il en avait eu un, il l'aurait probablement montré. Il se présente comme une victime de l'action du préfet qui aurait détruit son lieu de travail et affecté les résidents avoisinants. Cependant, il est important de souligner que le site en question fait partie du domaine public et qu'une partie de celui-ci, appartient à l'école sénégalaise-japonaise.



Cheikh Thiam avait obtenu la promesse d'un agent domaine public de régulariser sa situation en échange d'argent et d'un 4x4 V8. Pour rappel, Cheikh Thiam est l'ami personnel de Tahibou Ndiaye, l'ancien directeur du cadastre. Bien qu'il prétende ne pas être affilié à un parti politique, des photos prouvent le contraire, montrant qu'il a suivi Sonko, un leader politique, dans le but d'obtenir des papiers en règle. Il vient de rentrer des États-Unis et n'a pas répondu aux sommations du préfet de fournir les documents nécessaires. En réalité, il n'a probablement aucun document en sa possession. Si tous les Sénégalais occupaient l'espace public sans avoir les papiers nécessaires, cela causerait de l'anarchie au Sénégal.

Le préfet a averti les occupants avant de les sommer de libérer les espaces occupés



Le personnage vêtu de blanc (au milieu) est Cheikh Thiam, qui est très connu à Dakar pour avoir commercialisé des zones comme Batrain à l'époque de Wade. C'est son parking qui a été démoli aujourd'hui à la VDN. Il est retraité de la DGID et a été l'un des mentors d'O.S lorsqu'il a commencé à travailler aux impôts. En fait, beaucoup des entrées qu'O.S a eues à Touba sont passées par lui.

Sur les vidéos, Cheikh Thiam déclare qu'il n'est affilié à aucun parti politique. Il précise également que ce sont ses enfants qui travaillent sur le site, et que toute sa famille vit aux États-Unis.

