Occupation illicite: arrestation des fossoyeurs du marigot de Mbao par la DSCOS Ce jeudi 14 avril 2022, la direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) a arrêté des individus qui remblayaient nuitamment le marigot de Mbao pour en faire des parcelles à usage d’habitation. En effet, ayant eu écho de leurs agissements par les riverains, la DSCOS par le biais de sa brigade de Pikine Guédiawaye a procédé à leur arrestation.

Selon le directeur de la Dscos le colonel Papa Saboury Ndiaye, "cette situation est inadmissible, car les conséquences néfastes qui peuvent découler de ce genre de pratique sont nombreuses. Car ce marigot recevait toute l’eau de pluie du quartier, et le supprimer serait catastrophique pour ces habitants. Sans oublier qu’ils agressent l’environnement, et le pire c’est qu’ils ne mesurent pas la portée des actes qu’ils ont posé", a-t-il dit.



À cela s’ajoute le fait que ces malfrats avaient commencé à le morceler et vendre à d’honnêtes citoyens, qui allaient construire sur une zone inondable. Ce qui rappelle le cas du technopole, il a fallu que le Président de la République fasse un décret pour classifier cette zone.



"On ne peut pas les laisser faire n’importe quoi, cela anéantirait tous les efforts pour lutter contre les inondations", a martelé le patron de la Dscos.



Il n’a pas manqué de préciser que "toute personne ayant participé à ce projet délictueux sera poursuivie et arrêtée, et le déblaiement sera à leur frais".









