Octobre Rose : Le Sport était aussi cœur de la prévention du cancer La première Edition de la ´ Randonnée Rose ª s'est déroulée samedi. Elle a réuni 75 participants dont d'anciens sportifs : Aminata Touré, ancienne athlète et footballeuse, et ancienne Première ministre, Seynabou Paye championne d’Afrique région Ouest sur 800 m, Me Sadio Cissé vice-présidente de VIET VO Dao, Nafi Leila Ndiaye ancienne internationale de handball, Marie Louise Tiakane championne du Sénégal sur 5000 m, Gnilane Ndiaye, Egalement championne du Sénégal sur 5000 m et Gima Faye championne d'Afrique 2012 du 100 m haies.

Initiatrice de cet Evénement, Salimata Seck qui est coordinatrice d’Evénement sports solidaires, place la pratique d'activité physique au cœur de la prévention. « J’ai voulu sensibiliser sur le cancer du sein et du col de l’utérus qui fait des ravages actuellement. Je voulais avoir un espace pour réunir différents acteurs autour de la même cause. Je pense qu'on a très peu de temps pour se réunir et discuter.



Je voulais aussi encourager les gens faire du sport. Parce que je crois que la première Etape pour la prévention, c'est le sport, la sensibilisation. Je voudrais encourager les femmes ‡ faire un dépistage précoce, il ne faut pas avoir peur de voir un médecin » a-t-elle fait. Elle se dit émue de rassembler toutes ces personnes, notamment des femmes de différents âges, pour sensibiliser sur la lutte contre le cancer.



Marraine de l'évènement, Aminata Toure, bien connue dans le paysage politique mais aussi sportif a fait un plaidoyer pour l’accessibilité à la prévention des « cancers féminins ».



« C’est fantastique de lier le sport à la sensibilisation sur cette question cruciale de toutes les femmes est fantastique. Nous félicitons toutes les championnes, toutes compétitions confondues. J’espère que ce groupe va continuer au-delà d’octobre rose pour continuer de discuter du sport et de la femme.



Cela me semble important. Dans beaucoup de quartiers, il y a des clubs de sport féminin et cela exprime le leadership féminin. Quand je vois des jeunes dames commenter le football je suis ravie. Les femmes sont en train de faire tomber tous les plafonds de verre.



J’appelle donc les jeunes filles à prendre exemple sur Salimata, prendre des initiatives dans les quartiers. La question du cancer du sein doit être permanente pas seulement le mois d’octobre. Nous invitons le ministre de la sante ‡ avoir un programme dynamique de lutte contre toutes les formes du cancer féminin. C’est une forme de discrimination que la nature nous a imposé ».



Occasion saisie aussi pour l'initiatrice de la Randonnée Rose de rendre hommage à l'ancienne ailière droite pensionnaire des Gazelles de Dakar, Aminata Toure.



« Sa présence a contribué à motiver de nombreuses femmes et hommes à s'engager activement dans des causes sociales. Sa détermination et son Elégance dans un environnement souvent dominé par les hommes sont une source d’inspiration pour de nombreuses jeunes filles et femmes sénégalaises. Elles incarnent admirablement la femme sénégalaise du 21e siècle. Forte, intrépide, Elégante et persévérante ».



En plus de la randonnée pédestre de 3,5 km, une séance de Zumba a été animée par Banlieue Sprint. La sage-femme d’État, Madame Fatou Kiné Aw, a sensibilisé sur les enjeux liés au cancer.



« Le sport aide dans l’appui psychologique, vous êtes une personne ouverte et en bonne santé. Mais également, il prévient les maladies cardiovasculaires et les cancers. Donc, bougez, bougez. Les sportifs sont les principaux vecteurs de ce message. »



