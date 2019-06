Omar G. Ndiaye : "Les start-up qui sont passées à Orange Fab, ont levé autour de 350 mille euros"

Directeur général de la Stratégie et du Renouvellement de la Sonatel, Omar Guèye Ndiaye a tiré un bilan très reluissant du programme Orange Fab Sénégal. A l'en croire sur les 10 start-up qui sont passées depuis 2016, ils ont reçu des feed-back positifs. Même s'il y a des points à améliorer. "Orange s'organise pour aider le maximun de start-up qui passent dans Orange Fab à réussir. Il faut que la Start-up ait une bonne idée, un bon business modèle et nous l'aidons à accélérer. On un taux d'échec très faible. Les start-up qui sont passées depuis 3 saisons ont levé autour 350 mille euros (227 500 000 FCFA)", a révélé M. Ndiaye.