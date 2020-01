Opération "Cleaning Day": Abdoulaye Ndour lance la grande offensive Yoff propre et met en place le prix coin propre Rédigé par leral.net le Samedi 4 Janvier 2020 à 20:06 | | 0 commentaire(s)| Opération «Cleaning Day», l'ancien DAGE de la présidence de la République et ministre conseiller du président Macky Sall, Abdoulaye Ndour lance la grande offensive Yoff propre et met en place le prix coin propre,il a aussi déployé du matériel pour permettre d'évacuer les déchets solides et ménagères ramassés. Le ministre Abdoulaye Ndour s'engage à faire une sensibilisation au niveau de l'espace géographique de la commune de Yoff…..

















Accueil Envoyer à un ami Partager