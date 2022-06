Opération anti-émeutes à Dakar : chasse aux…pneus usés !

Hier mardi, aux environs de 23 heures, des reporters du quotidien « Le Témoin » sont tombés sur une drôle d’opération pas comme les autres : Des agents du ministère de l’Environnement et du Cadre de vie sous escorte policière sillonnaient les rues et ruelles de Dakar pour ramasser les pneus usés. De Grand-Dakar à Niary Tally en passant par Bopp, Hlm, Colobane, tous ces quartiers populaires ont été débarrassés de leurs pneus usés. Renseignements pris, un agent déclare tout de go « Depuis 20 heures, on ramasse les pneus usés pour que les manifestants ne les utilisent pas pour bruler le pays. Plusieurs agents ont été déployés dans les différents quartiers de Dakar pour mener à bien cette opération d’ordre sécuritaire » explique-t-il derrière le camion de ramassage.



Chaque veille de manifestation interdite de l’opposition nous souffle-t-on, des agents du Cadre de Vie (ministère) font la chasse aux pneus usés pour que ces déchets pneumatiques ne tombent pas entre les mains des émeutiers qui brulent tout sur leur passage. Il est vrai que les pneus brulés constituent le meilleur moyen pour ériger des barricades. Malheureusement les pauvres vulcanisateurs en payent toujours un lourd tribut…pneumatique.

LeTémoin