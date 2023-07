Opération de désencombrement à Dakar: La « cité imbécile » rasée Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2023 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Quartier flottant entre les Hlm de Dakar et Hann Village, la « cité imbécile » a été rasée, ce dimanche, par les Services de de désencombrement appuyés par les forces de sécurité. Malgré des contrôles de routine de la Gendarmerie ces dernières années, l'insécurité régnait dans cette bidonville créée entre l'autoroute Malick Sy et le chemin de fer à Hann. @Photos: Assane SOW



Source : Source : https://lesoleil.sn/operation-de-desencombrement-a...

