Opération de désencombrement : Vingt-sept véhicules et un tricycle retirés de la voie publique à Ouakam L’opération de désencombrement des voies publiques de la cité Batrain (Ouakam), initiée dans la nuit de samedi à dimanche par la Direction générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique, a permis d’enlever et mettre en fourrière, vingt-sept épaves de véhicules et un tricycle, a-t-on appris.

” Organisée sous la supervision du Directeur général du Cadre de vie et de l’Hygiène publique, Serigne Kosso Sène, les agents du Cadre de vie et les habitants de la cité Batrain, ont pu enlever de la voie publique 27 véhicules et 1 tricycle, contribuant ainsi, à l’amélioration de la qualité du cadre de vie dans ladite cité ’’, indique une note transmise à l’APS, au terme de l’opération.



” Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’xaal yoon’’, qui vise la décongestion et l’embellissement des axes majeurs des centres urbains du Sénégal ”, a dit M. Sène, à l’entame des opérations.



Des élus de la commune de Ouakam, des habitants de la cité Batrain, ainsi que des forces de défense et de sécurité étaient présents.



‘’ Ce projet , a-t-il ajouté, veut enlever toutes les épaves de véhicules ou tout type d’encombrement susceptible de dégrader notre cadre de vie .’’



Serigne Kosso Sène, a souligné que des opérations de désencombrement sont régulièrement organisées, mais derrière, nous constatons ” un manque de suivi des sites libérés ”. ‘’ De ce fait, nous allons mettre l’accent sur le suivi, la circulation et l’aménagement des sites libérés ’’, a-t-il promis.



Le Directeur général du Cadre de vie et de l’Hygiène publique a également souligné que son équipe ‘’ mettra un focus sur chaque opération de désencombrement, pour une bonne planification avant tout démarrage ’’.



M. Sène n’a pas manqué de saluer la participation des habitants de la cité Batrain, qui, selon lui, ‘’ ont compris très tôt la vision du président de la République, consistant à demander aux citoyens de s’approprier de leur cadre de vie ’’.



Christian Baraye, délégué de la cité Batrain, a magnifié cette initiative de la Direction générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique.



‘’ Ces actions viennent à temps. Cette mobilisation des habitants de la cité Batrain est une manière d’accompagner le désencombrement ’’, a-t-il expliqué, assurant qu’ils ne ménageront aucun effort pour prendre part aux projets en cours dans leur cité, notamment d’assainissement et d’aménagement.



