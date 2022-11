Opération de la Douane entre Keur Ayip Et Saboya : 293 kg de chanvre indien saisis et des médicaments contrefaits d’une valeur de 119 millions Cfa Le Poste des douanes de Saboya et la brigade commerciale de Keur Ayib se sont illustrés en réalisant une importante saisie.

En effet, nous apprend Tribune , leur opération bouclage des couloirs a permis de mettre la main sur 293 kilogrammes de chanvre indien et un important lot de médicaments contrefaits.



Selon Dakaractu, deux individus ont été appréhendés et remis entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kaolack. La valeur totale des produits est estimée à 119 millions Cfa soit 16 millions de Cfa pour le chanvre indien et 103.991 Cfa pour les médicaments prohibés.



