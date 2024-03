Opération de sécurisation à Dakar: La gendarmerie procéde à des interpellations, la destruction de baraques et la saisie d'armes Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mars 2024 à 21:35 | | 0 commentaire(s)|

Suites aux nombreuses agressions constatées ces derniers jours dans certains quartiers de Dakar, le haut commandement de la gendarmerie a instruit la multiplication et l'intensification des opérations de sécurisation dans la capitale et le reste du territoire national, renseigne la gendarmerie nationale dans une vidéo postée sur sa page X, ce dimanche 3 Mars 2024.



A cet effet, informe-t-elle, des interpellations, des déguerpissements ainsi que des saisies sont effectués dans la période du 27 février au 2 mars 2024, par la légion de gendarmerie de Dakar notamment à Rufisque et dans les secteurs situés entre la Vdn, l'ancienne piste de l'aéroport, les environs de la Foire, les Almadies et la cité Ndoumbelane où se réfugiait la quasi-totalité des délinquants qui officient dans la capitale.



La gendarmerie dresse un bilan des opérations:

306 personnes identifiées dont 236 étrangers

47 personnes interpellées dont 5 guinéens

1 Sierra Léonais.

78 baraques détruites

65 véhicules,125 motos et 1 charrette immobilisés

35 bonbonnes de gaz,1 arme carabine mauser calibre 12 ont été également saisies.



Enfin, la gendarmerie renseigne que les opérations se poursuivent à Dakar et dans l'ensemble du territoire national.

Source : https://www.dakaractu.com/Operation-de-securisatio...

