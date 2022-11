Opération détruisant l’économie des rebelles : la DIRPA apporte ses précisions et dément avoir livré l’information impliquant des gendarmes Magnifiant la détermination de nos braves soldats, votre site leral.net repérant une info livrée par le site rewmi.com avait partagé une opération détruisant l’économie des rebelles. Réagissant à cette publication, la Direction des relations publiques des armées, DIRPA, qui a été citée comme source a tenu à apporter ses précisions et démenti avoir livré l’information

« Selon la Direction des relations publiques des armées, l’étendue des surfaces détruites est « immense » et le but était de rendre « nulle », une économie criminelle servant à acheter des armes .» Nous disait Rewmi dans son article citant gendarmeset militaires dans une l’opération menée dans la région de Ziguinchor, près de la frontière gambienne.



Dans sa réaction, la Dirpa a tenu à souligner qu’elle n'a parlé à aucun média. Mais a juste partagé un tweet dans lequel, elle n'a jamais parlé de gendarmes…



Tout en présentant ses excuses pour le relais de cette info en partie erronée, leral.net remercie la DIRPA pour ces précisions qu’elle a tenu à nous apporter….





