Opéré pour un agrandissement du pénis, il vit un calvaire A l'âge de 24 ans, Sébastien a pris une décision importante: subir une pénoplastie. Complexé depuis toujours par la taille de son sexe, il a fait appel en 2013 à un chirurgien réputé, le Dr. S., pour pratiquer l'opération. Après une première session en novembre 2013, une seconde a lieu en juin 2014.

Les opérations n'ont pas le résultat escompté "en raison de l’apparition d’un effet couronne, c'est-à-dire un rétrécissement de la base du pénis", explique " Le Parisien". Le chirurgien décide alors d'injecter de l'acide hyaluronique dans le pénis de son client en février 2015.

L'opération, "réalisée le 9 février 2015 à titre gracieux", sera un véritable "fiasco": le jeune homme ne peut plus avoir de relations sexuelles.



Sébastien a donc porté plainte au pénal contre le chirurgie pour risques causés à autrui, tromperie et blessures involontaires. Une plainte au civil est déjà en cours.

"Mon pénis est devenu très douloureux" Sébastien accuse le médecin de lui avoir injecter "à son insu" du Macrolane, un médicament contenant de l'acide hyaluronique et pouvant conduire à des dysfonctionnements érectiles.



Dans une lettre d'octobre 2015, le médecin réfute les accusations d'imprudence et affirme injecter "régulièrement" ce produit "au niveau de la verge".

Sébastien vit pourtant un véritable calvaire: "Mon pénis est devenu très douloureux avec un sentiment de brûlure intense", explique-t-il.

"Des boules sont apparues et mes érections étaient de plus en plus inutilisables. J’ai aussi commencé à perdre des morceaux de peau."

"Ces interventions barbares ont contribué à ma dépression" Sébastien cherche alors à se soigner, mais les urgences lui conseillent de retourner chez son médecin. Ce dernier décide alors de lui retirer le Macrolane "à la main, dans son cabinet et sous anesthésie locale seulement", précise Le Parisien.

"Il s’agissait de faire des incisions à la base de mon pénis et de presser dessus pour faire sortir le liquide", indique Sébastien. "En tout il est intervenu à six reprises entre février et mai 2015. Ces manipulations inacceptables et incontrôlées ont totalement détruit mon pénis. Je ne peux pas oublier ces interventions barbares qui ont contribué à ma dépression."

"Le médecin s'est comporté comme un boucher", affirme de son côté l’avocat de Sébastien. "Ses actes sont dangereux et il ne s’est jamais remis en question. Mon client a été victime d’une succession de fautes effrayantes".







