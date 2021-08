Opposition sénégalaise : cette deuxième coalition qui se dessine Une autre coalition au sein de l’opposition est en vue. Même s’ils n’ont pas voulu lâcher le mot, le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) et la coalition Jotna, qui ont été laissés en rade par la coalition de Sonko-Khalifa Sall et Karim, envisagent de mettre sur pied leur propre regroupement.

D’ores et déjà, ils demandent à leurs militants de se mettre ensemble, à l’intérieur de chaque circonscription électorale pour constituer des «équipes inclusives» en vue de se donner toutes les chances de battre les candidats du pouvoir le 23 janvier 2022, à l’image de ce qui se fait à Thiès, Malem Hoddar, Dakar, Tambacounda et dans plusieurs autres localités du pays et qui se poursuivra dans les jours et semaines à venir.



«Nous respectons les choix de chacun, nous sommes convaincus que l’unité de l’opposition est la seule perspective crédible pour relever ces défis. La meilleure stratégie procède, en effet, de la construction d’une large coalition, sans exclusion, dans laquelle chacun peut trouver sa place pour contribuer à la victoire surtout qu’il s’agit d’élections locales et qui respecte la dignité de chaque partie prenante», déclare Pape Sarr de la Ld-Debout, porte-parole du jour.



Selon lui, la question essentielle est d’identifier le procédé par lequel battre les candidats de la majorité, d’installer de nouvelles équipes à la tête des collectivités territoriales en raison de «l’échec patent» de celles en place depuis huit longues années et décourager Macky Sall dans ses «tentatives feutrées» de se lancer vers un troisième mandat.



D’autre part, le Crd et Jotna dénoncent la méthode du ministre de l’Intérieur qui a fixé la caution à 15 millions de francs. Ils l’accusent de s’être enfermé pour prendre son arrêté sans le consensus de départ puisque l’opposition avait proposé moins de 5 millions. «Cette façon de prendre les décisions doit être revue. Cela fait partie des combats futurs», estiment le Crd et Jotna.



