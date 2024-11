Orange Summer Challenge : Vingt-deux jeunes étudiants appuyés lors de la 14e édition

L'édition 2024 de l'Osc, ajoute la même source, a atteint de nouveaux sommets en rassemblant plus de 14 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, avec une participation active de 382 jeunes répartis en 57 équipes. Ce concours international continue de s'étendre et de renforcer son engagement en faveur de l'innovation et de l’entrepreneuriat des jeunes de la région.



Lors de la cérémonie de clôture nationale de l'OSC2024, organisée le 14 Novembre au Siège de la Sonatel, les équipes finalistes ont présenté et défendu leurs projets novateurs devant un public composé d'experts, de partenaires et de décideurs. À cette occasion, le vote du public, effectué via l’application mobile Votepad, a compté pour 40% de la note globale, les 60% restants ayant été attribués par les managers de l’Orange Digital Center.



1er Prix est attribué à



2iéme Prix est revenu à SEGG-ECHOTECH : Un système de filtration des eaux usées spécialement conçu pour les entreprises industrielles. Il vise à réduire la pollution des effluents industriels; offrir un accompagnement technologique pour minimiser les impacts environnementaux; améliorer la conformité aux réglementations écologiques.



Pour le 3iéme Prix, il est octroyé à : ECO-WATT :

Un compteur intelligent conçu pour optimiser la consommation électrique des ménages. Ce dispositif permet de contrôler les appareils électroménagers à distance ; suivre la consommation d’énergie en temps réel ; fournir des recommandations personnalisées via un chatbot IA ; offrir une fonctionnalité de recharge pour une gestion simplifiée.



4iéme :



Après un suspense intense et des présentations inspirantes, les lauréats nationaux de OSC2024 ont été révélés. Le grand vainqueur de cette édition est l’équipe AGROKOOM, avec son projet innovant. Les équipes SEGG-ECHOTECH, ECO-WATT et MAHINGO se classent respectivement deuxième, troisième et quatrième.



Orange Summer Challenge 2024 franchit maintenant les frontières avec l’étape internationale où les finalistes nationaux présenteront leurs projets devant un public et un jury international composé d'experts de renom. Cette étape permettra à une équipe de remporter le titre prestigieux de grand vainqueur de OSC2024, accompagnée d'un soutien stratégique de Nokia, EY et AWS pour concrétiser leur projet à grande échelle.



