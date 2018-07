Orange assure que le Pass 3Go valable 24H existe toujours...et propose un pass 1Go valable 3 jours à 1000F durant toutes les vacances

Face à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter à propos des pass internet, Orange a tenu à préciser que le Pass 3Go valable 24H existe toujours et propose, en plus de ce pass, un autre pass 1Go valable 3 jours à 1000F durant toutes les vacances.



“Nous avons bien pris en compte vos retours sur le Pass 3Go valable 24H qui existe toujours. En plus de ce pass, profitez durant toutes les vacances d’un pass 1Go valable 3 jours à 1000F”, a clarifié Orange sur sa page facebook.



Signalons que beaucoup d’abonnés sénégalais dépités par Orange à propos du pass internet de 3 gigaoctets qui n'était plus cumulable, selon certains utilisateurs, avec la validité des autres pass d'une semaine ou d'un mois.



C'est pourquoi sur Twitter et Facebook, les abonnés avaient ainsi lancé le hashtag #boycottonsOrange et avaient crié à l’arnaque et avaient conseillé les Sénégalais de se rabattre sur les autres concurrents Tigo ou Expresso.