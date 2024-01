Organisation de FanZones - Le député Aly Mané pris en flagrant délit d'usurpation de droits... mis en demeure

Le sieur Aly Mané est vraiment intelligent pour noyer son poisson... Mis en demeure par la société Sd Consulting pour s'expliquer sur sa pratique délictuelle consistant à vendre des FanZones de façon indue à certaines sociétés nationales, l'homme tente de retourner la situation en sa faveur.



En effet, il annonce une réponse judiciaire que nous attendons de pied ferme, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il commercialise un produit appartenant à autrui... Nous le sommons de montrer le contrat qui lui confère les droits de commercialisation de FanZone dont l'exclusivité est conférée à Sd Consulting, par la Rts.



Qu'il veuille dénoncer l'accord conclu entre la Rts et Sd Consulting, c'est une chose, mais qu'il commercialise un produit appartenant à autrui en est une autre, et porte un nom.



La Rts qui a choisi l’option "le faire-faire" est dans son droit le plus absolu...et quand l'expertise en matière de FanZone est une réalité à SD Consulting, le choix est vite fait. Mieux, le visionnage en public est encadré et répond à un certain nombre de règles et normes.

Le travail de SD Consulting en la matière est mesurable et tous les Sénégalais ont pu le vérifier, jusque dans les zones les plus reculées du Sénégal. Toutefois, il n'est pas rare de voir un voleur crier au voleur ... À très bientôt !

