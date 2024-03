Organisation du scrutin ; Tout le matériel électoral a été réceptionné à Mbour, rassure le préfet

”Nous avons reçu l’ensemble du matériel. Actuellement nous sommes dans une phase où nous allions le conditionnement et le déploiement d’une partie du matériel“, a dit M. Mané. Selon lui, des équipes sont déjà sur le terrain pour déployer le matériel lourd.



Pour cette élection, le département de Mbour compte 351.023 électeurs répartis dans 219 lieux de vote et 729 bureaux de vote. ”Il n’y a pas de nouveaux lieux de vote pour cette élection“, a précisé M. Mané. Il rassure que sur le plan sécuritaire, ”toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité“.



Mamadou Lamine Mané indique que huit communes seront totalement couvertes par la gendarmerie. Les autres sont confiées à l’armée. Quant à la zone urbaine de Mbour commune et Saly, elle relève de la compétence de la police, a ajouté Mamadou Lamine Mané.



L’autorité préfectorale rassure également que le déploiement des forces de l’ordre et de sécurité se fera au plus tard vendredi, soit deux jours avant le scrutin.