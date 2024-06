Ouagadougou: Des Burkinabés manifestent devant l'ambassade du Sénégal

La position du Président Diomaye Faye le 31 mai dernier lors de sa visite à Ouagadougou pour le retour des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) au sein de la Cedeao est vue au pays des hommes intègres comme un acte « de trahison », une négation du Panafricanisme. Le Sénégalais bien apprécié au Burkina y perd un peu de sa côte d’estime. Ce mardi 25 juin 2024, des dizaines de Burkinabé ont ‘’assiégé’’ l’ambassade du Sénégal à Ouagadougou. Ils protestent contre une certaine ingérence des nouvelles autorités sénégalaises dans les affaires internes du Burkina Faso, renseigne LeTémoin.



Ces membres de la nouvelle Alliance des États du Sahel (AES), composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne semblent pas digérer la position du Sénégal de rester au sein de la Cedeao tout en œuvrant pour la refonte de l’organisation sous-régionale. «Nous sommes devant les locaux de l’ambassade du Sénégal au Burkina pour dire deux mots à Diomaye Faye et à son acolyte. S’ils ont utilisé le mot Panafricanisme pour arriver au pouvoir, ils ne peuvent pas diriger nos peuples en les manipulant. Prendre la peau de l’agneau alors qu’à l’intérieur, on est la panthère qui va dévorer. Nous en tout cas, peuple burkinabé, nous sommes conscients, la manipulation ne passera plus. Soit Diomaye Faye et Sonko s’inscrivent dans la dynamique panafricaniste ou ils se taisent et laissent notre pays être dirigés par nos actuels dirigeants. S’ils s’amusent à s’ingérer dans nos affaires, nous allons fermer leur ambassade comme on a fait pour la France. Un pays africain qui veut jouer à la traitrise sera traité comme un traitre. Diomaye Faye et Sonko doivent prendre la dynamique de l’AES » a déclaré un manifestant devant l’ambassade du Sénégal au Burkina.



« Nous voulons dire deux mots à Diomaye et Sonko. Prenez le chemin de la vérité. Si vous restez dans le faux, nous allons demander à la jeunesse sénégalaise de vous chasser du pouvoir » ajoute un autre manifestant. Les manifestants souhaitent que l’ambassadeur du Sénégal à Ouagadougou transmette l’information aux autorités sénégalaises à Dakar.