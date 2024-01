Ouakam: Victor Sadio Diouf, Coordonnateur accuse le Maire d’avoir concocté de toute pièce un comité électoral

L'élection présidentielle se profile à l'horizon, et nous avons constaté, avec regret, un comité électoral concocté de toute pièce par le Maire, dont les membres sont coptés ex nilo et, cela peut être préjudiciable à notre coalition. Vu l'urgence du moment et les menaces lourdes et pesantes auxquels, nous faisons face.



A ce titre, toute action entreprise dans le cadre organisationnel des élections doit faire l'objet d'une large concertation.



Par conséquent, cette manque de considération fait preuve de lui, un manque d'engagement notoire et un désintéressement vis-à-vis des autres membres de la coalition.



Par ailleurs, de hauts dignitaires de la communauté de Ouakam, qui soutiennent totalement l'action du Président de la République, sont en parfait désaccord avec ce dernier, ce qui peut œuvrer en notre défaveur chose que nous devons corriger en toute urgence.



Nous signalons aussi à bien des égards, que c'est ce groupe qui a toujours assuré l'animation de la coalition, et donnait des réponses favorables aux demandes sociales des populations de la commune.



Fort de ce constat, après une large concertation de l'écrasante majorité de la coalition, des leaders de mouvement, des identités remarquable, des présidents du mouvement navétanes, des porteurs de voies et des chefs coutumiers, nous avons pris la ferme volonté de reprendre les choses en main pour mettre fin à cette forfaiture, d'installer un comité électoral dont Victor Sadio DIOUF est le Coordonnateur, afin de remobiliser les troupes pour faire gagner le candidat de la coalition dès le premier tour.



A cet effet, nous lançons un appel solennel à tous les membres de la coalition, à rester debout comme un seul homme, dépasser les clivages partisans et de taire les querelles pour nous retrouver autour de l'essentiel.

Sans équivoque, Ouakam a été laissé en rade durant les 12 années de règne du Président Macky SALL, aucune nomination de ses fils dans l'attelage gouvernemental et cela n'a nullement entravé notre ferme engagement partisan.



En revanche, nous sollicitons une audience avec le Président de la République ou avec le Candidat Monsieur Amadou BA, pour échanger en profondeur sur la situation politique de notre commune, afin de trouver rapidement des solutions.



Nous réaffirmons notre engagement sans faille au Président de la république, et ne ménagerons aucun effort pour le triomphe de notre candidat dès le premier tour au soir du 25 février 2024.



Victor Sadio Diouf,

Coordonnateur du comité électorale de Ouakam