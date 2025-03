Oumar Faye, Leral Askan Wi : « Abdoulaye Doauda Diallo n’a aucune implication dans la vente d’immeuble du Patrimoine Bâti de l’Etat » Oumar Faye, leader de Leral Askan Wi revient avec une précision de taille dans l’affaire des maisons du Patrimoine Bâti de l’Etat, vendues à des tiers. Il dit avoir constaté une certaine médisance et des calomnies, visant d’anciens responsables de la République. Il indique que ces rumeurs et des spéculations tendant à impliquer l’ancien Ministre des Finances Abdoulaye Doauda Diallo dans la vente de l’immeuble situé en face de l’hôpital Principal, bradé à 30 millions F CFA à une ressortissante étrangère et revendu par cette dernière à 1 milliard F CFA n’est qu’une spéculation.

Oumar Faye, très engagé dans les combats de la vérité, s’inscrit en faux contre ses affabulations et tentatives de nuire à un haut serviteur de la République.



Ainsi, Oumar Faye précise qu’Abdoulaye Daouda Diallo n’a rien avoir dans cette affaire. Et, il reste convaincu qu’aucune procédure judiciaire déclenchée ne vise ou ne cible l’ancien Ministre qui n'a jamais joué aucun rôle dans cette transaction immobilière.



