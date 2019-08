Ourossogui: La déviation du Pont de Sinthiou Garba cède, des dizaines de voitures bloquées

La déviation du pont de Sinthiou Garba a cédé cette nuit avant d’être emportée entièrement par l'eau.



Selon un agent de la société en charge du chantier, cité par un confrère, les dégâts seraient causés par un camion suite à une fausse manœuvre du conducteur. Conséquence: des centaines de passagers et des dizaines de véhicules sont restés bloqués depuis minuit, de part et d’autre de la route.



En construction depuis plusieurs années, le Pont qui enjambe le marigot de Sinthiou Garba, est le principal point de passage normal qui relie Ourrossogui et Bakel. Après plusieurs heures d'attente, les passagers qui n'en peuvent plus, ont même menacé de brûler les machines de l'entreprise en charge de sa construction.



Mais, aux dernières nouvelles, les ouvriers s’activent pour remblayer à nouveau la déviation…





