Ousmane Faye sur les 4 propositions de Yewwi : "Ce sont des tissus de mensonges pour berner les Sénégalais" Des promesses, cela ne manque pas durant une campagne électorale. Mais quand cela relève de l'utopie, ça interpelle et fait réagir le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS) qui monte au créneau pour alerter les électeurs. ''Ce sont des promesses faites par une opposition en panne d'inspiration et qui manque de programmes. Sachant qu'ils ont déjà perdu la bataille des législatives, ils cherchent à berner les Sénégalais en leur faisant croire à des choses dont ils ne savent absolument rien du tout'', corrige Ousmane Faye.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juillet 2022 à 09:44

L'opposition multiplie les visites dans les départements, mais jusque-là, personne ne peut mettre le doigt sur une de leurs propositions et dire que ceci c''est du concret. '' il y a de quoi avoir pitié de cette opposition qui ne profère que des mensonges. Les voilà qui promettent de réaliser 4 propositions une fois la majorité acquise. Ils savent que les Sénégalais les ont bien écoutés, et qu'aucune proposition alternative ne peut être décelée, sinon que de brandir un 3eme mandat qui est loin d'être à l'ordre du jour. Leurs carottes sont cuites et ils le savent'', blâme Ousmane Faye qui a enfilé sa tenue de campagne et parcourt la zone septentrionale du pays, notamment les régions de Louga et Saint-Louis pour faire gagner, par une écrasante victoire, les listes de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Revenant sur les enjeux de Dakar, le patron de MWS rappelle aux Sénégalais de sanctionner durement le candidat de Yewwi pour son arrogance et son inculture qui ne peut rien apporter au développement de la capitale.



''Il ne faut accorder aucun crédit à Yewwi et à ses mandants, qui continuent d'utiliser le sujet des LGBT comme propos de campagne, alors que le Président Macky Sall a déjà donné des assurances fermes sur la question. Ils sont dans des conjectures improductives qui n'avancent en rien le débat démocratique. Ils sont en retard et ils sont appuyés en cela par Samm Jikko Yi dont la position prête à équivoque sur leur appartenance déguisée à l'opposition' ', dixit Ousmane Faye.

