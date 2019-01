Ousmane Sonko, « Cette élection, nous allons la gagner »

Ousmane Sonko a été reçu hier par les membres de la plateforme « Avenir Sénégal bi nu begg » qui soutient sa candidature à la présidentielle.



Pour le leader de Pastef les Sénégalais tiennent avec ce scrutin une occasion parfaite de se débarrasser du régime Sall, pour instaurer un contre système, afin de sauver le Sénégal.



« Si les Sénégalais pensent qu’un seule homme peut changer le pays, ils se trompent. Nous sommes dans une dynamique de construire un contre système, à opposer au système actuel. Le mal est très profond et il est systématique », averti l’Inspecteur des impôts et domaines radié, pour qui « ce travail, Pastef ne peut pas le faire à lui seul et la coalition Sonko Président ne peut pas le faire à elle seule ». c’est pourquoi dit-il, il a besoin des gens comme Cheikh Tidiane Dieye et Cie, dont l’apport, note-t-il, constitue « un plus grand espoir que tout se passera comme lui et sa coalition l’espère. « on a une carte à jouer. Nous sommes convaincus que ces élections, nous pouvons et nous allons les gagner ».



Les Echos

