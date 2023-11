Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang : la Cour suprême fixe une nouvelle date

Alors que Ousmane Sonko est en prison, ses avocats sont attendus jeudi prochain, le 23 novembre 2023 plus précisément, pour plaider, devant la Cour suprême, le recours en annulation du jugement en appel contre leur client dans l’affaire de diffamation qui l’oppose à Mame Mbaye Niang. La nouvelle est sortie hier, juste après la décision de Ciré Aly Ba, annulant l’ordonnance du juge Sabassy Faye dans l’affaire de la radiation du maire de Ziguinchor.



A en croire Rewmi, si devant le tribunal correctionnel de Dakar, Ousmane Sonko avait été condamné à 2 mois avec sursis, assortie d’une amende de 200 millions F Cfa, en appel, le leader de l’ex-Pastef avait récolté 6 mois avec sursis, pour diffamation et injure publique ; la Cour d’appel ayant confirmé le montant des dommages et intérêts : 200 millions F Cfa.



Dans la foulée, les avocats du maire de Ziguinchor ont saisi la Cour suprême pour casser la décision de la Cour d’appel. Le moins que l’on puisse dire : c’est une nouvelle date décisive pour Ousmane Sonko et ses militants.