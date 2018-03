Ousmane Sonko : « Par la seule volonté du président Macky Sall, je ne suis plus inspecteur des Impôts »

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Mars 2018 à 11:44



Invité de l'émission Grand Jury en cours ce dimanche sur la RFM, le président Pasteef Ousmane Sonko a déclaré que par la volonté du président Macky Sall, il n’est plus inspecteur des Impôts.



«Votre présentation est exagérée, car par la volonté du président Macky Sall, je ne suis plus inspecteur des Impôts. », a-t-il répliqué à Mouhamadou Ibra Kane.



Avant d’ajouter « quand j’entends le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, j’ai toujours envie de rire. Il veut montrer un certain courage en étant tapi dans l’appareil d’Etat, et dans ses composantes. La justice pour mettre en prison de potentiels et crédibles adversaires, la fonction publique pour radier des fonctionnaires, la police pour brimer les marches. Il faut vraiment se passer d’un faux triomphalisme dans la répression des marches et des brimades de citoyens ordinaires qui marchent désarmés et sans milice. Le taux d’interdiction de marche est inquiétant, or l’opposition voulait manifester sa désapprobation aux propos d’Aly Ngouille Ndiaye qui a fait des déclarations assez graves et le lieu du ministère de l’Intérieur était le plus symbolique », a aussi martelé Ousmane Sonko.



Pour rappel, c’est en août 2016, sur proposition du conseil de discipline de la fonction publique, le président de la République, Macky Sall, par décret n°22016-1239, avait radié Ousmane Sonko



L'article 1 du décret notait que “Monsieur Ousmane Sonko, Inspecteur des Impôts et des Domaines principal de 2e classe 2e échelon, matricule de solde n'604?122/I, est révoqué sans suspension des droits à pension pour manquement à l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 12 de la loi n161-33 du 15 juin 1961”.



Massène DIOP Leral.net

