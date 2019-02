Ousmane Sonko à Guiguinéo : « Macky Sall ne pèse même pas 25% »

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

Si le débat sur la possibilité de voir un candidat de la présidentielle du 24 février passer au premier tour divise les observateurs, Ousmane Sonko lui, reste convaincu que le candidat Macky Sall ne pourra pas passer dès le premier tour, car, selon le président de Pasteef, le candidat de Benno Bokk Yaakaar ne pèse même pas 25% selon ses estimations.



« Macky Sall ne pèse pas 25% ce pays, amlène foula, amlène fayda, il faut le faire dégager pour tout prochain dirigeant de ce sache que c’est le peuple qui détient la souveraineté », a déclaré Ousmane Sonko au quartier Kazek de Guiguinéo.



Après Kaolack et Guinguinéo, Ousmane Sonko sera à Bambey ce mardi. Le candidat de la la coalition SONKOPRESIDENT, Jotna Li Ñepp Bokk Ñepp Jotci; Ousmane Sonko fera un périple avec une caravane et un meeting qui va le conduire à Gossas, Kaffrine, Koungheul, Malem Hodar, Mbirkilane et Bambey ce mardi 5 Février. Le meeting de la coalition SONKOPRESIDENT, Jotna Li Ñepp Bokk Ñepp Jotci; aura lieu à Bambey.



Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos