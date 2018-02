Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ousmane Sonko et Adiouza : Homme et Femme du mois de janvier 2018 LERAL.NET Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Février 2018 à 08:56 | | 1 commentaire(s)|

Dans sa nouvelle stratégie de développement du site, leral.net qui a innové avec "les 20 personnalités qui pourraient faire 2018", a aussi décidé d’instaurer une rubrique « Homme et Femme du mois ». Pour ce mois de janvier 2018, votre site préféré a jeté son dévolu sur le couple Ousmane Sonko- Adiouza…Un politique et une people…C’est parti…





Ousmane Sonko : les 10 millions et terrains des députés et son livre sur le pétrole et le gaz



Ousmane Sonko était en ballotage avec Moustapha Sy Moustarchidin Wal Moustarchidaty, mais, finalement, c’est Ousmane Sonko qui a été choisi.



En vérité, le leader de Pasteef a marqué les esprits dans le débat des 10 millions et terrains promis aux députés. Ousmane Sonko a persisté et signé et a même mouillé Moustapha Niasse…avant de défier le bureau de l'Assemblée nationale pour un débat public.



L’autre fait d’arme d’Ousmane Sonko reste la parution au Sénégal de son ouvrage intitulé "Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation" où il dénonce la « corruption », la « concussion », et « délit d’initié » autour des contrats pétroliers et miniers du Sénégal.





Adiouza, le mariage, elle l'a promis, elle l'a fait



Invité le 22 octobre 2017 dans « Leral Show», l’émission vitrine des artistes compositeurs sénégalais sur Leral.Tv, la sublissime Adiouza, la fille de Père Ouza, l’une des plus belles femmes du Sénégal avait confié qu’elle allait se marier en 2018 et elle l’a fait. Elle est devenue Madame Thiaw.



Donc, la sortie de son single "Mala Nob" était prémonitoire du carnet blanc qui attendait la fille d'Ouza. La sirène a enfin trouvé le bon poisson. Leral.net lui souhaite heureux ménage et beaucoup d'enfants. Rendez-vous est pris à Février INCHALLAH avec un autre Homme et une autre Femme du mois..





