Ousmane Sonko malmené et embarqué de force dans le véhicule de la Bip

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2023

Ousmane Sonko a été malmené et embarqué de force dans le fourgon blindé de la BIP. Ce, après une situation tendue entre les éléments des FDS et la garde rapprochée d'Ousmane Sonko.



Ce dernier a refusé de passer par la Corniche Ouest, il voulait passer par l’avenue Cheikh Anta Diop pour se rendre au Tribunal.





