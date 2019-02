Ousmane Sonko prend « subtilement » le contre-pied de Issa Sall sur Suppression des fonds politiques

Si Issa Sall, le candidat du PUR annonce qu’il va supprimer tout simplement les caisses noires de la Présidence et celles de la Primature, le candidat Ousmane Sonko lui, a décidé de « réformer » ces fonds dits "politiques", en faisant voter des « fonds spéciaux » par l’Assemblée pour l’armement et certaines missions ultra secrètes.



Le professeur Issa Sall qui présidait son meeting d'ouverture au terrain de Pikine, a promis de supprimer la caisse noire de la présidence de la République, et les fonds politiques alloués au Premier ministre et au président de l’Assemblée nationale.



S’il est élu à la magistrature suprême du Sénégal, Oumane Sonko réformera les fonds dits "politiques" pour les remplacer par des fonds spéciaux votés par l’Assemblée nationale, avec « un contrôle spécifique et a posteriori ».



« A propos des Fonds "Politiques", voici ce que Sonko en dit: "Nous réformerons les fonds dits "politiques" et les remplacerons par des fonds spéciaux, votés par l’Assemblée pour les opérations ultra sensibles (armement et missions secrètes notamment) », a déclaré sur sa page facebook, le porte-parole de la coalition SONKOPRESIDENT, Jotna Li Ñepp Bokk Ñepp Jotci, Dr Cheikh Tidiane Dièye.



« Nous soumettrons les fonds spéciaux à un contrôle spécifique et a posteriori par une sous-commission composée de membres assermentés à savoir deux (2) députés de la Commission des finances issus l’un de la majorité et l’autre de l’opposition parlementaire, deux (2) magistrats de la Cour des Comptes en plus du Président de ladite Commission », a ajouté le docteur Cheikh Tidiane Dièye.



Et le porte-parole de la coalition SONKOPRESIDENT d’ajouter : « vous entendrez d'autres dire tout et n'importe quoi sur ses intentions. Mais ceci est sa seule vérité! Qui dit mieux en matière de transparence et de rationalisation des dépenses de l'Etat? »













Massène DIOP Leral.net



