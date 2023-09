Ousmane Sylla, D G de Dakar Dem Dikk à propos de Amadou Ba : «J’attends soutenir sans réserve cette candidature…» Après la désignation par le Président de la République, Macky Sall, du prochain candidat de la coalition Benno pour la présidentielle, les réactions du côté de la mouvance présidentielle se multiplient. Ousmane Sylla, par ailleurs, directeur général de la société de transport Dakar dem dikk et maire de la commune de Kédougou dit être prêt à soutenir sans réserve, le choix du chef de l’État.

«Le Président de la République, Macky Sall et président de la coalition Bby a désigné le Premier ministre Amadou Bâ comme candidat de ladite coalition aux présidentielles du 25 février 2024. En ma qualité de maire de la commune de Kédougou, directeur général de Dakar Dem Dikk et président du Mouvement Fcp, j’entends soutenir sans réserve cette candidature pour une victoire éclatante dès le premier tour.



Par la même occasion, je lance un appel solennel à tous mes concitoyens, ceux de la Région de Kédougou en particulier, à soutenir le candidat M. Amadou Bâ dont le choix est motivé par son expérience d’homme d’État, son engagement et sa détermination.



Enfin, je réitère ma ferme volonté de travailler aux côtés du candidat choisi par son Excellence Macky Sall et invite toute la population de Kédougou à travailler davantage dans l’engagement citoyen et l’harmonie pour une victoire aux élections du 25 février prochain. Ensemble pour un Sénégal de paix, uni et prospère», a laissé entendre Ousmane Sylla.

