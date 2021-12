Ouverture de la 4ème édition des Financial Afrik Awards à Nouakchott : La Mauritanie « honorée », liste ses opportunités d’investissement

« Le mérite de cette grande rencontre, ici à Nouakchott, revient à Financial Afrik pour sa vision et la qualité des produits qu’offrent les fondateurs et ses animateurs régulièrement aux lecteurs », dit d’emblée Mamadou Ousmane Kane. Prononçant son discours d’ouverture, le ministre mauritanien en charge des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Kane souligne qu’il est essentiel que les acteurs de la vie économique et financière africaine puissent trouver un forum de rencontre, d’échanges et d’informations.



En ce sens, il a réitéré les encouragements du gouvernement mauritaniens à Financial Afrik qui « œuvre, à travers les Financial Afrik Awards, à réunir les acteurs de l’écosystème autour des questions essentielles concernant le développement du continent africain ». « En organisant cet événement en Mauritanie, vous nous apportez, d’abord, d’anciens et de nouveaux amis, mais vous contribuez aussi et surtout à promouvoir la réflexion et les débats économiques et financiers dans notre pays », soutient M. Kane.



Il ajoute dans la foulée que pour la santé de nos démocraties, les décideurs ont besoin, de temps à autre, d’écouter, de lire, de voir et d’être défiés par des professionnels qui parlent le même langage qu’eux.



Par ailleurs, il souligné qu’au moment où la promotion des investissements et la création d’emplois orientent tous les plans de relance, le gouvernement mauritanien est à mi-mandat avec des premiers résultats tangibles et au milieu de nombreux chantiers de réformes pour une meilleure gouvernance et une croissance forte et durable.



Il a certes fallu, dit-il, faire face à la pandémie et à ses effets multiples sur les moyens et les performances de nos administrations mais, selon lui, la dynamique de la promotion d’une économie diversifiée faisant la part belle aux Pme et au secteur privé ne pouvait être interrompue.



A l’en croire, la révision de la loi sur les Partenariats public-privé (Ppp), la révision en cours du Code des marchés publics, la création et l’opérationnalisation de l’Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie (Apim) sont quelques-unes des réformes récentes en faveur de la promotion des investissements privés dans son pays.



Aux investisseurs qui participent à l’édition 2021 des Financial afrik awards, le ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs de la Mauritanie, Mamadou Ousmane Kane, rappelle : « les secteurs aussi importants que l’agriculture, l’élevage, la pêche, les mines, le tourisme, l’artisanat, le numérique et les grands projets d’infrastructures sont autant d’opportunités ouvertes aux privés ».



Enfin, M. Kane insiste sur le fait que « la Mauritanie est honorée d’accueillir les participants et d’abriter pendant deux jours, les débats et les conférences autour des sujets à la fois d’actualité et d’une importance majeure pour le développement de notre continent ».

Bassirou MBAYE, envoyé spécial à Nouakchott

