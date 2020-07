PACASEN 2020 : 123 COLLECTIVITES TERRITORIALES VONT DISPOSER D’UNE ENVELOPPE DE 17 MILLIARDS 500

Dans le cadre des activités du Programme d’appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (PACASEN), le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement, Monsieur Oumar Gueye, a rencontré, ce lundi 6 juillet 2020, la banque mondiale et l’Agence Française de développement.



C’était en présence de Nathan Belete le représentant de la Banque mondiale, Alexandre Pointier de l’agence française de développement,de la directrice des collectivités territoriales Fatoumata Bintou Camara,El Hadji ibrahima NIANG de la direction de la programmation budgétaire, Cheikh Issa Sall le directeur de l’agence de développement municipal, Abdou Khadre Ndiaye le représentant de l’association des maires du Sénégal et le cabinet du ministre.



Le PACASEN est un projet très important de 130 milliards de francs CFA sur une période de 5ans. Il touche 123 collectivités territoriales. Cette année il est prévu de mettre en œuvre tout ce qui est contenu dans ce programme. Ainsi, compte tenu de la situation particulière de cette année, la pandémie à la covid 19, le Président de la République avait donné des instructions allant dans ce sens. « Le chef de l’Etat a recommandé à Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des finances et moi-même, de voir avec nos partenaires la possibilité de faire en sorte qu’on ne tienne pas en compte de ces conditions pour permettre les 123 collectivités territoriales de disposer de l’intégralité de l’enveloppe prévue cette année, estimée à 17 milliards 500 millions » a soutenu le ministre Oumar GUEYE.



Apres des discussions avec les partenaires, le ministre informe qu’un accord a été trouvé pour que cette année les 123 collectivités territoriales vont recevoir 17 milliards 500 sans tenir compte des indicateurs de performance et les conditions minimales obligatoires. En marge de cette séance de travail certaines décisions ont été prises, à savoir : la nécessité de revisiter le PACASEN, faire tout pour que les collectivités aient des capacités de gestion renforcée , du respect des textes et règlements en terme de gouvernance territoriale.



« Un agenda sera mis en place pour ouvrir de belles perspectives pour les années à venir », a dit le Oumar GUEYE qui note que pour cette année 2020 exceptionnellement toutes les collectivités territoriales vont recevoir ce qui était prévu pour le PACASEN.











