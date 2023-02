Pape Thiaw : « On a une équipe qui sait souffrir » Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 09:05 | | 0 commentaire(s)|



Sacré vainqueur du Chan 2022 devant l'Algérie à l'issue de la séance des tirs au but, le Sénégal a inscrit son nom au palmarès de la compétition pour la première fois. Une satisfaction pour le sélectionneur Pape Thiaw, qui a salué les qualités mentales de son groupe, pour faire face à l'adversité et aller décrocher le titre.





Un an après la Can, le Sénégal remporte le Chan...



Pape Thiaw : Laissez-moi d'abord remercier le bon Dieu. Aujourd'hui on est le 4 février, on rentre le 5 et le 6 on fête le sacre au Chan. Pile un an jour pour jour après le sacre à la Can. C'est le travail de longues années. Bravo à l'Algérie pour ce Chan et l'organisation. Bravo aussi à Madjid Bougherra pour son Chan. Il aurait aussi mérité de gagner.



Qu'est-ce qui a fait la différence sur ce match ?

On a une équipe jeune, mais qui sait souffrir. L'Algérie n'a pas pris de but et a beaucoup marqué. On s'est préparé à devoir faire le dos rond sur ce match et pouvoir frapper au bon moment. Les gamins ont fait preuve de caractère pour aller chercher ce trophée.



Quel a été votre discours avant la séance de tirs au but ?



Avec le staff on leur avait bien parlé et préparé à ce possible scénario. Mais le discours était simple. Et puis les joueurs étaient déjà très motivés. Ils avaient envie de montrer que le football local sénégalais est bien meilleur que l'image qu'on veut lui donner. Sur ce match, il n'y avait pas besoin de grand discours, avec tous les messages d'encouragement qu'ils ont reçus du peuple, ils étaient motivés.



Qu'avez-vous pensé quand votre équipe a manqué le 4ème tir au but et était proche de perdre le Chan ?



Dans ma tête, je me suis dit que ces gamins ne méritaient de perdre. Avec tous les efforts qu'ils ont faits, ça aurait été cruel.



On a beaucoup parlé du mental de votre équipe pendant ce Chan et la capacité de vos joueurs à résister à la pression. Comment tout ça a été préparé ?



Maintenant, quand on regarde dans le haut niveau, il y a des gens qui sont dans les staffs pour préparer mentalement. Venir jouer comme ça contre l'Algérie, il faut un mental fort. Ces gamins ils sont patriotes. Ils sont prêts à tout donner pour leur peuple.



Quelle est la force de votre équipe ?



Son collectif. C'est très important dans les compétitions de ce genre. Quand l'arbitre siffle la fin du match, avant la prolongation, je voyais des remplaçants masser les titulaires. C'est ça l'esprit de notre équipe.



Quel message avez-vous à transmettre au sujet du modèle de la formation et du football local sénégalais ?



On est un pays qui exporte beaucoup de jeunes. Nos talents partent très tôt pour l'Europe, des fois sans même passer par le championnat local. Mais on a aussi les académies qui forment très bien. Mais il faut aussi de la patience. Dans cette équipe beaucoup de joueurs auraient déjà pu jouer ailleurs qu'au Sénégal, mais ils ont fait le choix de la patience et ça a payé.







Source : https://www.jotaay.net/PAPE-THIAW-On-a-une-equipe-...

