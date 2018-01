PDS : Les cadres exigent la démission de Boun Abdallah Dionne et de son gouvernement Au terme de la réuni jeudi au siège du PDS, les cadres libéraux exigent « la démission » du 1er ministre Mouhamed Boun Abdallah DIONE et de son gouvernement pour le « mensonge d’Etat » sur les montants prétendument recouvrés dans le cadre de la CREI et pour leur « responsabilité » sur la situation chaotique des finances publiques du pays. Ils éxigent aussi l’impression et la distribution, sans délais, de toutes les cartes d’électeur « sciemment retenues » par le régime de Macky Sall.



Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2018 à 22:44 | | 0 commentaire(s)|

Par ailleurs, la FNCL a pris les décisions de la convocation prochaine du Secrétaire exécutif national de la FNCL aux fins de « réfléchir » sur une nouvelle offre politique nationale à verser dans la corbeille déjà riche du candidat Karim Wade. Dans cet ordre d’idée, les cadres du PDS annoncent l’organisation à Thiès, le 03 Février 2018, d’une journée commémorative de l’anniversaire du 1er congrès du Parti.



Dans la concorde et l’unité, les cadres libéraux se sont engagés à préparer le retour triomphal du candidat du parti, le frère Karim WADE. Ils en appellent à la mobilisation de tous les militantes et militants libéraux, des sympathisants et mouvements karimistes au plan national et international.



Leral.net





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook