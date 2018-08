Une jeune femme vêtue seulement d’une chemise blanche et d’une culotte a été vue dans une station de taxis dans le nord du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud.



Selon le Daily Sun SA, qui a diffusé la photo, les chauffeurs de taxis et les passants étaient en état de choc lorsque la femme est apparue. Quand elle a réalisé que les gens la regardaient, prenaient des photos d’elle et riaient, elle est montée dans un taxi et elle a sorti une jupe de l’un de ses sacs et l’a portée.