PHOTOS+VIDEO/ Drame à Ouest-Foire: Un jeune conducteur de véhicule 4x4, poignardé à mort Un drame s’est produit hier nuit, à l’intersection d’Ouest-Foire, juste après la Brioche d’Orée. Deux jeunes conducteurs de véhicules particuliers ont eu vers 23 heures, un accrochage mortel à l’intersection d’Ouest-Foire, juste après la Brioche d’Orée. Echangeant, d’après des témoins, sur une priorité de circulation, ils en ont fini avec des coups de points. Hélas ! l’un d’eux, malmené a donné la mort à son protagoniste, avant de prendre la fuite.

Une banale dispute d’une priorité de la circulation a fini au drame. Deux jeunes conducteurs à la fleur de l’âge se sont affronté violemment. L’un des protagonistes a été malmené. Puisqu’ayant a été mis Ko. Très touché par le coup de point recu, il est retourné vite fait dans son véhicule, garé juste à côté, pour sortir un couteau.



Sans perdre du temps, il a poignardé à mort son protagoniste sur les cotes. Mais, le jeune tué, âgé d’envriron 23 ans continauait à résister aux coups de couteau. Ainsi, avant de perdre connaissance et rendre l’âme sur le bas côté de la route, il avait recu d’autres coups de couteau sur ses bras.



Conscient sur son crime accompli, le criminel est revenu sur ses pas, reprendre son véhiicule pour se volatiliser dans la nature. Il a appuyé sur l’accélérateur de son véhicule 4x4, direction Pharmacie Xandar.



L’assistance médusée, cherchaient vainement à l’arrêter avec des jets de pierres. Mais, l'assassin a réussi son évaporation dans la nature. Il s’est tout bonnement éclipsé.



La gendarmerie et les éléments des Sapeurs-pompiers, alertés ont fait le transport sur les lieux. Mais, la tâche n’a pas été facile. Puisqu’une partie de la famille du jeune assassiné, présente sur les lieux du drame, très remontés, cherchaient à cerner les contours de la mort de leur parent.



Le corps sans vie du jeune homme, gisant sur le bas côté de l’intersection, couvert d’un tissu blanchâtre et des morceaux de cartons, a mis énormément de temps, avant son évacuation par les Sapeurs-pompiers, vers une destination inconnue.



Juste après le transport du corps, les gendarmes présent avec un dispositif renforcé, semblaient chercher des pistes pour, apparemment, traquer et arrêter le criminel fugitif.



