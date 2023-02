PLD/And Suqali tire sur l'opposition: un « adepte de la violence verbale et physique » Dans la guéguerre pouvoir-opposition, c’est le président du parti PLD/And Suqali, Omar Sarr a été très virulent contre l'opposition, nous dit « L’As » qui relève que devenu allié du Président Macky après l’avoir combattu, le maire de Dagana a tiré à boulets rouges sur l'opposition. Il la qualifie d’adepte de la violence verbale et physique et qui s'engage dans une logique de «mortal kombat» en faisant croire que l'Etat aurait peur à cause.

«L’opposition ne peut trouver en face d’elle qu’une détermination aussi farouche que la sienne», a déclaré, dans un communiqué, Oumar Sarr qui estime qu'à défaut la République serait dans la rue et l'ordre public serait un slogan creux.



Il en rajoute une couche et souligne que «dans une démocratie, l'Etat seul a le droit de recourir à la violence au nom et pour le compte de tous les citoyens. C’est ce qui permet à la société de tenir et de garantir la cohésion sociale».



Le communiqué parvenu au journal note que pour les responsables du PLD/And Suqali, « le chaos s’installe quand chacun peut développer sa violence privée, quand chaque homme politique peut appeler impunément au meurtre. Ainsi, ils invitent l'État à mettre un terme à cette dérive si nous voulons survivre en tant que nation démocratique et laïque ».



