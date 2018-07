PODOR : L’APR ratisse large dans le Fouta ? Abdoulaye Daouda Diallo pêche dans les eaux du Grand Parti et du Parti socialiste dans la commune de N’Dioum Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018 à 11:34 commentaire(s)|

Les responsables de l’Alliance pour la République (APR) de Podor semblent avoir pris l’option résolue de réduire considérablement les chances de l’opposition à la prochaine présidentielle dans leur département. C’est le patron de ce parti à Podor, en l’occurrence Abdoulaye Daouda Diallo coordonnateur départemental, qui s’illustre le mieux dans le débauchage des responsables et militants de l’opposition.



Le dernier en date est celui du responsable du Grand parti (Gp) du nom d’Aboubacry Ndiaye. Ce qui est, d’ailleurs, cocasse dans ce ralliement, celui-ci est l’œuvre d’un ancien responsable de Rewmi Docteur Alassane N’Diaye, lui-même reconverti « beige-marron » par ADD.



Aboubacry Ndiaye assurait jusque-là le rôle de coordonnateur départemental du Gp, sans l’être officiellement puisque cette formation politique ne s’est pas encore structurée. Entre autres casquettes, Ndiaye est, également, Président de l’ODCAV de Podor et celui de la Mutuelle départementale des agents de l’Etat.



Il a officialisé son adhésion à l’APR, à travers une grande manifestation politique tenue au quartier Diamel situé dans la commune de N’Dioum et présidée par le chef du Cabinet du ministre des Infrastructures, Kalidou Kane. A l’en croire, les désormais ex-camarade de Malick Gackou et Aboucary Thiam du parti socialiste se disent séduit par les multiples réalisations du président de la République, Macky Sall.



« A travers les immenses travaux faits pour le désenclavement du département de Podor et partout ailleurs, les investissements faits dans le domaine agricole avec les nombreux projets qui font renaître l’espoir dans le fouta, les réalisations du PUDC et du PUMA, tant au niveau de la santé que de l’Education, sans compter les bourses familiales et la Couverture Maladie universelle, on ne peut être que séduit par le bilan du président Macky Sall », justifie-t-il.



Selon les néophytes, c’est en vrai républicain qu’il a pris souverainement la décision de rejoindre le camp présidentiel. « Je n’obéis qu’à ma conscience et celle-ci de dicte de reconnaître le travail accompli par son Excellence le Président Macky Sall et de l’accompagner dans sa volonté de faire du Sénégal, un pays émergent », soutient-il. Quid de son ancien parti, pourquoi y avait-il adhéré ? « Je m’étais simplement trompé de chemin, Dieu m’a ouvert les yeux et j’ai pris ma décision », assume-Aboubacry N’Diaye.



Devenu Apériste, Aboubacry Ndiaye promet d’œuvrer de toutes ses forces pour aider le candidat de Benno Bokk Yakaar à gagner très largement l’élection présidentielle de 2019 dans le département de Podor. Félicitant le nouveau rallié, Kalidou Kane responsable politique de Thiangaye et conseiller municipal de Fanaye a trouvé sage la décision de A. Ndiaye et de ses compagnons qui ont pris sur eux d’être dans le camp « des travailleurs et des républicains » et non celui « des vendeurs d’illusions et des manipulateurs de l’opinion ».



Ont participé à cette grande manifestation politique Ndiaye DJIGO le coordonnateur départemental de la COJER la convergence des jeunesses républicaines de l’APR, Abdou Bousso coordonnateur départemental du mouvement élèves et étudiants républicains , mountaga Sall responsable des cadres APR de Ndioum, Sages du parti , tous ont dit leur ferme volonté de travailler dans l’unité derrière leur coordonnateur départemental A.D.D pour la réélection de leur mentor dès le 1er tour.



Quant au chef de cabinet du ministre des infrastructures, ce dernier fera savoir qu’en réduisant complètement l’opposition à Ndioum, cela permettra de corriger et de relever un grand défis ou la commune de Ndioum était classée Vingtième sur vingt-deux collectivités locales derrière Podor et celle de Bodé durant les élections législatives passées .



