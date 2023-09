POURSUIVIES POUR VOL, DÉTENTION D’ARMES BLANCHES, USAGE DE DROGUE … : 13 gangs démantelés, 797 arrestations, 79 accidents décomptés dont 8 mortels

Après un mois de sécurisation de la ville sainte de Touba en prélude du grand Magal, la police a fait le premier point des arrestations et saisies faites.



La police nationale a procédé à la sécurisation de la ville de Touba. Face à la presse, elle informe avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour nettoyer la ville des délinquants et réduire à néant leur modus operandi. Pour ce faire, 4106 éléments de police ont été mobilisés via divers commissariats (Touba, Diourbel, Mbacké, Ocrtis, etc.) a renseigné le commissaire Diop. Ainsi, au terme des opérations de sécurisation dans la ville de Touba et les localités environnantes, a informé le commissaire Ibrahima Diop samedi dernier, plus de 381 individus ont été mis à disposition de la justice, sur les 797 arrestations enregistrées par la police nationale. Ils sont poursuivis pour des faits de vol, détention d’armes blanches, usage de drogue, etc. ; la moisson des limiers a permis de démanteler 13 gangs, saisir 14 kg de chanvre indien et 20 pilules d’ecstasy.

Toutefois, il y a moins d’accidents, comparé à l’année dernière, mais le décompte est de plus de 79 accidents dont 8 mortels.









