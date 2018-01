PS: L’Union Régionale de Louga, hôte d'Ousmane Tanor Dieng à Dakar

Les socialistes ont échangé sur l’exclusion de plus d’une soixantaine de désormais ex-camarades de parti. L’acte se justifie selon eux, par la nécessité de lever les contradictions internes très graves et préjudiciables à la vie et à l’évolution du PS en tant qu’entité de la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir depuis 2012.



Selon eux, des Collectivités Locales au sommet de l’État, le parti s’exerçant à toutes les sphères de décision à l’expression de la souveraineté, ne peut en aucune manière cheminer avec les camarades exclus dont on connaît les nombreuses agitations ces dernières années.



Ils se sont félicités de la bonne contenance de leurs camarades investis ministres, députés et aux institutions telles que le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et le nouveau Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), dont la présidence est historiquement assurée par Ousmane Tanor DIENG. Ainsi, la Lougatoise Aminata Mbengue Ndiaye au Gouvernement depuis 2012, les députés Rokhaya Diaw et Mame Bounama SALL, Cheikh Lo et Cheikh Abdou Mbacké siégeant au HCCT…font la fierté de l’Union Régionale socialiste de Louga.



Ensuite, pour les socialistes, il s’agit de s’atteler, dans la continuité, à assurer la bonne tenue de l’héritage des Présidents SENGHOR et DIOUF, à mettre en avant pour un Sénégal toujours démocratique, rayonnant et prospère, tant au plan continental qu’international. Et selon eux, cela n’est possible pour le moment, qu’avec le cheminement des partis constitutifs du BBY.



Enfin, les hôtes du Premier Secrétaire du PS se sont fermement promis de faire descendre la bonne information à la base, au sujet de la vie du parti et de ses perspectives.











Leral.Net