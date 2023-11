PUDC à Fatick: 448 engins, comprenant 16 types de machines post récoltes remis aux femmes

Le président sénégalais, Macky Sall a concrétisé, ce samedi 18 Novembre sa vision de promouvoir l'autonomisation économique des femmes en vue de maintenir la paix et la stabilité dans les zones rurales. Cela s'est manifesté par la remise des équipements post-récoltes dans la région de Fatick, dans le cadre du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC). La cérémonie, présidée par Macky Sall lui-même, a marqué un jalon important dans sa tournée économique dans la région.



Dimanche 19 Novembre 2023

Au cours de l'événement, le chef de l'État a accueilli favorablement la réception de 448 engins, comprenant 16 types de machines, d'une valeur totale de 2 milliards de Fcfa. Macky Sall a exprimé sa satisfaction quant aux résultats du PUDC, soulignant que ces équipements joueront un rôle crucial en permettant aux femmes de transformer les produits agricoles tels que le maïs, le riz et l'arachide, libérant ainsi les mains des femmes pour des tâches plus productives.



Le PUDC a déjà accompli d'importants progrès dans la région de Fatick, notamment la réalisation de 26,56 km de pistes, l'électrification de 117 villages, la mise en service de 9 systèmes hydrauliques, et le déploiement de 478 équipements post-récoltes. Dans le domaine de la chaine de valeur agricole, 4 périmètres ont été aménagés pour bénéficier aux populations locales.



Le programme ambitieux du PUDC pour la région de Fatick prévoit l'électrification de 72 villages, la création de 51,5 km de pistes rurales, l'installation de 9 systèmes hydrauliques, le déploiement de 9 équipements post-récoltes, la mise en place d'un périmètre agricole communautaire, ainsi que la construction d'un magasin de stockage de céréales et de 9 postes de santé. Ces initiatives représenteront un investissement substantiel de plus de 17 milliards.



Ainsi, le Programme d’Urgence de Développement Communautaire émerge comme un catalyseur puissant pour l’essor du monde rural. Les résultats déjà obtenus et les projets futurs préfigurent un avenir prometteur pour la région de Fatick, où les communautés rurales peuvent espérer une amélioration significative de leurs conditions de vie grâce à ces initiatives de développement intégral.





