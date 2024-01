Paix en Casamance: "tous ceux qui acceptent de déposer les armes ont leur place au sein de la nation", Macky Sall

"Ce soir, mes chers compatriotes, je voudrais aussi vous dire, de façon insistante et solennelle, combien il importe de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays.

La paix revient en Casamance, comme l’illustre la cérémonie d’incinération des armes le 23 décembre dernier à Mamatoro.

A la faveur de l’accalmie générale et des efforts de reconstruction en cours, tous ceux qui acceptent de déposer les armes ont leur place au sein de la nation.

C’est l’occasion pour moi de saluer et remercier nos Forces de défense et de sécurité, toutes composantes confondues, pour leur engagement professionnel et patriotique", a indiqué Macky Sall, ce dimanche 31 décembre 2023, lors de son dernier discours de nouvel An.

Une occasion pour le président de la République de revenir sur les efforts fournis par l'Etat à l'endroit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) , "Avec la montée des périls, nous avons considérablement renforcé leurs effectifs et moyens opérationnels, en plus de l’amélioration de la condition du soldat, y compris les pensions des blessés et mutilés de guerre".



Pour Macky, "dans un monde de conflits et de violence sous toutes ses formes, les temps sont troubles et incertains. Nous devons sans cesse nous convaincre que rien n’est définitivement acquis".



De l'avis du Président de la République, "Tout peut basculer quand la paix est rompue, quand l’extrémisme, le populisme et la manipulation s’emparent des esprits, banalisent la violence, et imposent le faux à la place du vrai.



"L’extrémisme, la manipulation et le populisme sont les ennemis mortels de la démocratie, de l'État, de la République et de la nation", prévient Macky Sall, lors de son dernier discours à la Nation.



"C’est pourquoi j’appelle instamment à la préservation de notre vivre ensemble, pour que notre pays reste une nation unie dans sa diversité, dans la paix, la sécurité, la stabilité et la protection de notre héritage spirituel et socioculturel", a conclu Macky Sall, qui prône la préservation de la paix.

