Paix et stabilité du Sénégal : les prières de Serigne Abdou Karim Mbacké-Borom Makarimal Akhlakh Pour la paix et stabilité du Sénégal, Serigne Abdou Karim Mbacké-Borom Makarimal Akhlakh a formulé des prières. C’est l’info partagée sur Twitter par le ministère dirigé par Antoine Félix Abdoulaye Diome. Voici son tweet et les images de cette rencontre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

Ce jeudi 07 avril 2022, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome a reçu Serigne Abdou Karim Mbacké-Makarimal Akhlakh. Le saint homme a prié pour la paix au Sénégal et une réussite totale de l’Etat dans toutes ses missions au service des populations.





