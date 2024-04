"Pàkk Làmbaay"/ Mots et maux des artisans: Le Président Diomaye Faye interpellé Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2024 à 05:32 | | 0 commentaire(s)| Niché entre l'autoroute à péage et la Route Nationale 1, juste à hauteur de Bountou Pikine, se trouve "Pàkk Làmbaay", un temple du business de la récupération. S'étendant sur près de 300 mètres de long et 200 mètres de large, cet endroit incarne le principe selon lequel, rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme.

Depuis 1983, ce site fait face à de nombreuses difficultés quotidiennes. Le manque de soutien des autorités étatiques, d'électricité, d'eau, d'accessibilité et d'assainissement, ainsi que des conditions de travail ardues, font partie des défis auxquels sont confrontés les artisans.



Dans le programme du nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, la souveraineté alimentaire est une priorité. Cette vision offre une lueur d'espoir pour les artisans de "Pàkk Làmbaay", dont le savoir-faire pourrait contribuer à cette ambition nationale. Sur place, ils lancent un appel au nouveau gouvernement, les invitant à soutenir et à valoriser leur travail.



Accueil Envoyer à un ami Partager